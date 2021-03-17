Вендел рассказал, что у него не было конфликта с одним из тренеров «Зенита»
22:25
Полузащитника «Зенита» Вендел стал автором дубля в матче 23-го тура Тинькофф чемпионата России против ЦСКА (3:2).
«Я чуть подустал, поэтому попросил замену. Главное, что мы одержали очень важную победу.
Почему бросил перчатки в сторону одного из тренеров? Был немного расстроен. Ничего там не произошло. Просто хотел уточнить некоторые моменты», — сказал бразилец в эфире «Матч Премьер».
6
Зачет
vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 23-й тур. ЦСКА — «Зенит» и другие матчи
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю
Загрузка...