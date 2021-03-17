Петржела назвал игроков «Зенита» красавцами после победы над ЦСКА

Экс-главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал победу питерской команды в матче против ЦСКА в рамках 23-го тура Тинькофф-РПЛ (3:2).

«Я говорил перед игрой, что «Зенит» не проиграет, а он в итоге выиграл, — сообщил Петржела «СЭ». — Игроки «Зенита» — красавцы. Хорошая команда, которая будет играть все лучше и лучше. После возобновления чемпионата были небольшие проблемы с «Ахматом», с «Ростовом», но сейчас все хорошо, «Зенит» нашел свою игру, все в порядке».

Петржела также прокомментировал возможную отставку главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко, о которой сообщил «СЭ».

«Уволить тренера после поражения от «Зенита» — это ненормально. Против такой сильной питерской команды может проиграть любой тренер», — добавил Петржела.

После 23 игр «Зенит» лидирует в таблице с 48 очками. ЦСКА идет третьим, на его счету 40 очков. Между ними расположился «Спартак» (41 очко), который проведет игру 23-го тура с «Уралом» 18 марта.

(Артем Бухаев)