Василий Кикнадзе: «У нас постоянно конфликты с Семиным. Но это нормально»

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе ответил на вопросы журналистов после пресс-конференции, посвященной юношескому турниру UTLC Cup.

— Какие у вас отношения с Гильерме после всех его историй с контрактом?

— Отличные. Это же деньги. Как только прошли рубикон, все стало прекрасно. Это only бизнес.

— А с Семиным?

— Нормальные, рабочие.

— То есть никаких конфиктов?

— Постоянные, но это нормально. Мы бьемся, каждый отстаивает свою позицию, и это идет на пользу. Ленин в первом номере газеты «Правда» писал, что «полное единство взглядов может быть только на кладбище». Точно, что у нас кладбищем не пахнет. Ни на совете директоров, ни на трансферных комитетах. Мы стараемся находить оптимальные решения. (Арман Мкртчян)