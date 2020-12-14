Василий Березуцкий заявил, что Дзагоев уже прошел свой пик

Тренер ЦСКА Василий Березуцкий заявил, что полузащитник московского клуба Алан Дзагоев уже прошел пик своих физических возможностей.

— Сколько Алану сейчас лет? На уровень 25-летнего он уже не вернется, — рассказал Березуцкий в интервью на YouTube-канале журналиста Василия Конова. — Может ли он компенсировать качества, которые уходят, за счет ума, интеллекта и опыта? Наверное, да.

Возраст дает о себе знать. Ты уже не можешь выполнять какие-то действия.

С возрастом все зависит от того, как ты можешь все компенсировать. Если ты можешь успешно, то поехали.