Василий Березуцкий попрощался с игроками ЦСКА

Василий Березуцкий, который объявил о переходе из ЦСКА в тренерский штаб «Краснодара», 14 апреля приехал на базу московского клуба. Он попрощался с игроками, тренерским штабом и персоналом команды, сообщает Twitter красно-синих.

Василий Владимирович сегодня приехал на базу и перед тренировкой попрощался с командой pic.twitter.com/n5JoLBLKsf — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) April 14, 2021

Березуцкий выступал за ЦСКА в качестве футболиста с 2002 по 2018 год. В августе 2020 года он вошел в тренерский штаб красно-синих.

22 марта ЦСКА уволил Виктора Гончаренко с поста главного тренера команды, его место занял Ивица Олич. Позднее, 6 апреля Гончаренко возглавил «Краснодар».