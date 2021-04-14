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Василий Березуцкий попрощался с игроками ЦСКА

16:08
Василий Березуцкий и Ивица Олич (справа). Фото ПФК ЦСКА.
Василий Березуцкий и Ивица Олич (справа). Фото ПФК ЦСКА.
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Василий Березуцкий, который объявил о переходе из ЦСКА в тренерский штаб «Краснодара», 14 апреля приехал на базу московского клуба. Он попрощался с игроками, тренерским штабом и персоналом команды, сообщает Twitter красно-синих.

Березуцкий выступал за ЦСКА в качестве футболиста с 2002 по 2018 год. В августе 2020 года он вошел в тренерский штаб красно-синих.

22 марта ЦСКА уволил Виктора Гончаренко с поста главного тренера команды, его место занял Ивица Олич. Позднее, 6 апреля Гончаренко возглавил «Краснодар».

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