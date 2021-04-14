Ролан Гусев: «Думал, Березуцкого сразу назначат главным тренером «Краснодара»
16:22
Экс-полузащитник ЦСКА Ролан Гусев в беседе с «СЭ» прокомментировал уход Василия Березуцкого из тренерского штаба «ЦСКА» в «Краснодар».
«Я ожидал, что Березуцкого сразу назначат главным тренером «Краснодара». Но в то же время Гончаренко сможет научить его многому, нежели чем Олич. Видимо, у Василия Владимировича с Виктором Михайловичем изначально выстроились доверительные отношения и взаимопонимание. Думаю, ему будет комфортно с ним работать», — рассказал Гусев «СЭ».
Ранее, 14 апреля стало известно, что 38-летний Березуцкий покинул тренерский штаб ЦСКА и продолжит работу у Виктора Гончаренко в «Краснодаре».
ЦСКА с 46 очками занимает четвертое место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ. «Краснодар» — 34 балла и 10-я строчка.
(Вероника Ротенберг)
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