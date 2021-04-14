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В «Тамбове» прокомментировали решение Арбитражного суда удовлетворить иск о банкротстве

16:07
Футболисты &quot;Тамбова&quot;. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Футболисты &amp;quot;Тамбова&amp;quot;. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Генеральный директор «Тамбова» Ольга Коновалова в разговоре с «СЭ» прокомментировали новость о том, что Арбитражный суд Тамбовской области удовлетворил иск о банкротстве клуба и назначил процедуру наблюдения.

«Пока мы не банкроты. Не путайте божий дар с яичницей. Сейчас только назначена процедура наблюдения. До того, как нас официально признают банкротом, пройдет год, если не больше. Процедура банкротства начата нами еще 1 февраля, вот мы и планово двигаемся в этом направлении. Почему так долго? Мы не можем диктовать Арбитражному суду свои даты. Как назначили, так и назначили. Следующее заседание будет 10 августа, это дело небыстрое», — сказала Коновалова «СЭ».

«Тамбов» с 13 очками занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ.

(Владимир Пушкарев)

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