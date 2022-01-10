Названа сумма, которую «Зенит» заплатил «Крыльям» за переход Сергеева
20:32
«Зенит» заплатил «Крыльям Советов» за трансфер форварда Ивана Сергеева менее 2,14 миллиона евро, утверждает ТАСС со ссылкой источник, знакомый с ситуацией.
Ранее «РБ Спорт» сообщал, что в контракте 26-летнего Сергеева с самарским клубом был прописан пункт об отступных в размере 2,14 миллиона евро (180 миллионов рублей).
Сине-бело-голубые объявили о переходе Сергеева в «Зенит» из «Крыльев Советов» 10 января.
В текущем сезоне нападающий провел 20 матчей за самарский клуб, забил 8 голов и сделал 6 результативных передач.
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