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21 июля 2025, 12:07

Защитник «Зенита» Дркушич: «Выиграть чемпионство досрочно? Это будет самый лучший сценарий»

Роман Кольцов
Корреспондент

Защитник «Зенита» Ваня Дркушич в разговоре с «СЭ» рассказал о задаче команды на сезон-2025/26.

— Чувствуешь ли ты, что в команде сейчас удвоенная мотивация, поскольку впервые за долгие годы «Зенит» начал чемпионат не в статусе чемпиона?

— Не знаю, как было раньше. Я ведь здесь полгода. Но видно, что ребята очень стараются на тренировках и выкладываются в каждой игре. Думаю, результат может быть только хороший.

— Не стоит ли в этом сезоне задача выиграть чемпионство досрочно?

— Это будет самый лучший сценарий. Если мы выиграем чемпионство за десять туров до конца, отлично. Это значит, что мы практически не проигрывали. Но мы понимаем, что чемпионат очень сложный. Много качественных команд, так что, наверное, надо будет биться до конца.

— Кого считаешь главными конкурентами «Зенита»?

— Все топ-клубы: «Краснодар», ЦСКА, «Спартак», «Динамо», — сказал Дркушич «СЭ».

20 июля «Зенит» на своем поле победил «Ростов» (2:1) в матче 1-го тура РПЛ. Следующий матч сине-бело-голубые проведут 27 июля на выезде против «Рубина».

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ФК Зенит
Ваня Дркушич
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 3 3 0 0 8-4 9
2
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
3
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Рубин 3 1 1 1 4-5 4
9
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
10
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
11
 Родина 3 1 0 2 4-8 3
12
 Ахмат 3 0 2 1 2-3 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 2-3 2
14
 Крылья Советов 3 0 2 1 1-3 2
15
 Факел 3 0 1 2 3-5 1
16
 Акрон 3 0 1 2 1-7 1
Результаты / календарь
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14.08 17:00 Оренбург – Локомотив - : -
15.08 14:00 Родина – Акрон - : -
15.08 16:15 ЦСКА – Факел - : -
15.08 18:30 Ростов – Рубин - : -
15.08 20:45 Краснодар – Ахмат - : -
16.08 14:30 Зенит – Динамо - : -
16.08 17:00 Крылья Советов – Динамо Мх - : -
16.08 19:30 Балтика – Спартак - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Артур Гарибян
Артур Гарибян

Родина

 2
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 2 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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