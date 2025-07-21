Комличенко считает, что «Локомотив» станет бороться за чемпионство в РПЛ

Нападающий «Локомотива» Николай Комличенко считает, что команда является одним из главных претендентов на победу в РПЛ.

«У нас сильная команда, мы будем бороться за чемпионство, думаю, что мы являемся одним из основных претендентов. «Локомотив» — это та команда, которая всегда борется за трофеи, по-другому и быть не может», — сказал Комличенко ТАСС.

Комличенко сказал, что, хотя соперники тоже не стоят на месте, команде следует отталкиваться от себя, а не обращать внимание на других. Он выразил уверенность, что команда будет прибавлять по ходу сезона, и считает, что все возможно.

Ранее «Локомотив» дома победил «Сочи» со счетом 3:0 в матче первого тура РПЛ.