Ваноли считает, что «Спартак» показал хороший футбол в матче с ЦСКА

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли оценил игру команды в матче 19-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА (0:2).

— Видите ли вы разницу в игре команды между матчами на сборах и официальной встрече?

— Мне хотелось, чтобы команда была немного смелее. Но футбол был показан хороший. Он был продолжением того, что было на сборах. Команде не хватает полноценных матчей. На сборах у нас не было сильных соперников в товарищеских матчах, это тоже может оказать влияние. Нам нужно было сегодня использовать численное преимущество в центре поля. Результат в дерби решают эпизоды. Промес попал в крестовину, а ЦСКА свой момент реализовал.

Этот матч был первым для Ваноли в РПЛ в качестве главного тренера красно-белых. «Спартак» занимает девятое место в таблице. В следующем матче команда 6 марта сыграет в гостях с «Динамо».