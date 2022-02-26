Ваноли объяснил эмоциональную реакцию на ошибки игроков «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли после завершения матча 19-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА (0:2) объяснил, почему эмоционально реагировал на ошибки игроков.

— Почему так эмоционально отреагировали на неточную передачу Соболева?

— Я требовательный тренер, прежде всего к себе и игрокам. Мы должны работать над маленьким деталями. Соболев провел хороший матч, но ему нужно работать. Иногда он проводит хорошее действие, а потом делают ошибочную передачу. Я хочу, чтобы игроки принимали наилучшее решение.

«Спартак» провел первый официальный матч под руководством итальянского специалиста Паоло Ваноли. 17 декабря он сменил на посту главного тренера португальца Руя Виторию.