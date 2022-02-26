Паоло Ваноли рассказал о травме Самюэля Жиго

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли рассказал о травме защитника Самюэля Жиго, который не смог доиграть до конца матч 19-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА (0:2).

— Насколько серьезна травма Жиго?

— Жиго получил травму в единоборстве. Сейчас мы точно не знаем, что с ним. Почему выпустили Кутепова, а не Чернова? Чернов прибыл к нам в последний момент, ему нужно время, чтобы адаптироваться к системе. Ему нужно время, чтобы лучше понять нашу систему.

— Были уверены, что ЦСКА будет играть в три защитника?

— Мы были готовы к этому. Именно это мы и ожидали. И в матчах на сборах они играли в три центральных защитника. Был уверен, что схема будет такая.

«Спартак» располагается на девятом месте в турнирной таблице, набрав 23 очка в 19 матчах. ЦСКА занимает четвертое место, после 19 игр в активе клуба 33 очка.