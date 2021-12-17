Ваноли рассказал, готов ли находиться под постоянным давлением СМИ и болельщиков «Спартака»

Новый главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли высказался о работе под давлением СМИ и болельщиков московского клуба.

— Готовы ли вы находиться под постоянным давлением СМИ и болельщиков? Тренера в Спартаке даже приветствовали словами «добро пожаловать в ад», — вопрос Ваноли на пресс-конференции на «Открытие Банк Арене».

— Считаю, что каждый должен делать свою работу и заниматься своим делом. Вы — своим, я же — своим. Моя работа — давать результат, тренировать команду. Посторонние вещи для меня не важны. Я благодарен этому клубу, совету директоров за возможность быть здесь.

Контракт с 49-летним итальянцем рассчитан до конца сезона-2022/23 с опцией продления еще на год. По информации «СЭ», зарплата Ваноли в «Спартаке» составит 1,5 миллиона евро в год.