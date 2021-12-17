Мележиков: «Ваноли привлек «Спартак» вовлеченностью в российский футбол»

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков объяснил, почему красно-белые приняли решение назначить итальянца Паоло Ваноли главным тренером команды.

«Чем привлек Ваноли? Вовлеченность Паоло в российский футбол и его индивидуальный подход. Он подробно рассказал, какой он видит команду, озвучил свои требования по работе клуба. То видение, которое он определил в части построения команды, совпадает с целями клуба. У него нацеленность на результат, Паоло достаточно жесткий человек в плане работы. Совместно сделали выбор в его пользу. Сыграл роль опыт работы с авторитетными тренерами, это не проходит бесследно», — сказал Мележиков на пресс-конференции.

«Спартак» объявил о назначении Ваноли сегодня, 17 декабря. Контракт с 49-летним итальянцем рассчитан до конца сезона-2022/23 с опцией продления еще на один год. Предыдущим главным тренером «Спартака» был Руй Витория, который работал с командой с мая нынешнего года по 15 декабря.