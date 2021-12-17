Ваноли рассказал, чего будет требовать от игроков «Спартака» на тренировках и матчах

Новый главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли рассказал о своем поведении перед ответственными матчами и о том, чего будет ждать от игроков команды на играх.

— Каррера перед победным дерби хватал переводчика за горло на установке. Ваши методы схожи или же вы предпочитаете иное поведение?

— Я просто уволю переводчика, вот и все (смеется). Если серьезно, ситуации бывают разные. Не могу сейчас сказать, как отреагирую на тот или иной момент. Что касается моего поведения, то или я говорю неправду — обещаю победы, чемпионство и так далее. Или я веду себя честно: обещаю работу и самоотдачу. От игроков буду требовать страсти и дисциплины. После каждой игры их футболки должны быть насквозь мокрыми. Я человек требовательный и к себе, и окружающим. Хочу поблагодарить предыдущий штаб во главе с Руем Виторией, которые добились исторического достижения в ЛЕ. Но есть и ответственность их, и игроков в девятом месте «Спартака» в РПЛ. Это не то место, на котором должна идти команда.

Ваноли также отметил, что в чемпионате России дают много желтых карточек.

— В прошлом сезоне футболисты «Спартака» получили на 41 желтую больше «Зенита». Вы знаете об особенном отношении судей к «Спартаку»?

— Понимаю, о чем вы говорите, мне об этом сообщили. Я и сам это замечал, в России дают много желтых. Но с этим можно работать.

— Вам 49 лет, и вы только начинаете карьеру главного тренера. Почему так поздно? Были ли другие предложения ранее?

— Я очень избирателен в таких вопросах. Это был осознанный выбор работать ассистентом — с теми людьми, с которыми я работал, я мог развиваться и расти. Сейчас чувствую ,что готов работать самостоятельно.

«Спартак» объявил о назначении Ваноли на пост главного тренера 17 декабря. Соглашение с 49-летним специалистом рассчитано до конца сезона-2022/23. Ваноли сменил на посту главного тренера Руя Виторию.