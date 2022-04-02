Ваноли опроверг информацию, что «Спартак» не хотел проводить матч с «Локомотивом» в снегопад

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли после завершения матча 23-го тура Тинькофф чемпионата России против «Локомотива» (0:1) оценил погодные условия, в которых проходила игра.

— Почему вы не хотели выходить на матч из-за погоды? Нужно ли было его проводить?

— Это неправда, что «Спартак» не хотел выходить на поле, не хотел играть. Мы перед началом попросили арбитра оценить возможность игры. Когда мы увидели поле — там было видно линий, а мяч с трудом катился. Поэтому мы попросили арбитра оценить ситуацию. Но на мой взгляд, арбитр принял правильное решение. Он подождал, снег растаял. Ситуация стала лучше, снег убрали. Ещё раз повторю: считаю, что арбитр принял правильное решение — провести этот матч.

Встреча должна была начаться в 19.30 (мск), однако ее начало было отложено на час из-за сильного снегопада. По этой же причине встреча прошла без офсайдных линий ВАР.