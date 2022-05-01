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Сегодня, 15:50

Ваноли отпраздновал гол «Спартака» вместе с командой за воротами «Крыльев»

Сергей Ревенко
Корреспондент
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Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли отпраздновал гол Александра Соболева вместе с командой.
Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли отпраздновал гол Александра Соболева вместе с командой.
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«Спартак» вышел вперед в концовке матча 27-го тура Тинькофф РПЛ против «Крыльев Советов».

Форвард хозяев Александр Соболев забил свой второй мяч в этой встрече, который был засчитан только после сообщения от ВАР.

главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли отпраздновал гол Александра Соболева вместе с командой.
Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли отпраздновал гол Александра Соболева вместе с командой.

Сразу после того, как гол был официально засчитан, главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли побежал через половину поля, чтобы отпраздновать гол вместе со всей командой.

За это действие итальянский специалист получил желтую карточку.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 27-й тур
01 мая, 14:00. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
2:1
Крылья Советов
Голы
Горшков, 30 (0:1), Соболев, 61 (1:1), Соболев, 82 (2:1)
Спартак
Селихов Джикия Жиго Литвинов Хлусевич (Рассказов, 90) Мартинс Зобнин Мозес Бакаев (Промес, 69) Игнатов (Николсон, 46) Соболев (Кофрие, 90)
Крылья Советов
Ломаев Горшков Гапонов Солдатенков Костанца Зиньковский (Пиняев, 79) Витюгов (Барач, 68) Коваленко (Липовой, 90) Ежов (Соколов, 90) Сарвели Глушенков (Цыпченко, 79)
Предупреждения
Жиго 7’, Джикия 7’, Селихов 41’, Мартинс 66’  -  Солдатенков 60’, Костанца 77’
Судьи
Турбин (Дмитров) Ширяев (Ставрополь) Образко (Ставрополь)
ВАР
Сиденков (Санкт-Петербург) Гаврилин (Владимир)

Александр Соболев
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
Паоло Ваноли
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Положение команд
Футбол
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 18 7 2 64-26 61
2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
5
 Краснодар 26 12 6 8 38-28 42
6
 Локомотив 26 11 8 7 38-35 41
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
9
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
10
 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
11
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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30.04 14:00
Динамо – Урал
 2 : 3
30.04 14:00
Рубин – Сочи
 0 : 6
30.04 16:30
Краснодар – Ростов
 2 : 1
30.04 19:30
Зенит – Локомотив
 3 : 1
1.05 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
1.05 16:30
Химки – Уфа
 - : -
1.05 19:00
Ахмат – ЦСКА
 - : -
2.05 19:00
Арсенал – Н. Новгород
 - : -
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