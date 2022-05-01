Ваноли отпраздновал гол «Спартака» вместе с командой за воротами «Крыльев»

«Спартак» вышел вперед в концовке матча 27-го тура Тинькофф РПЛ против «Крыльев Советов».

Форвард хозяев Александр Соболев забил свой второй мяч в этой встрече, который был засчитан только после сообщения от ВАР.

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли отпраздновал гол Александра Соболева вместе с командой.

Сразу после того, как гол был официально засчитан, главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли побежал через половину поля, чтобы отпраздновать гол вместе со всей командой.

За это действие итальянский специалист получил желтую карточку.