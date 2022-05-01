Нападающий «Спартака» Александр Соболев сделал дубль в матче с «Крыльями Советов»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев сделал дубль в матче с «Крыльями Советов» — 2:1.

На 83-й минуте форвард забил после прострела в чужой штрафной.

Гол был засчитан не сразу. Изначально после удара Соболева защитник самарцев Матео Барач выбил мяч, но после вмешательства ВАР выяснилось, что мяч полностью пересек линию ворот до того, как Барач выбил его.

Соболев забил 12-й гол в сезоне-2021/22 и 8-й в нынешнем розыгрыше РПЛ.