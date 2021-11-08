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На общем собрании РПЛ 22 ноября рассмотрят вопросы допуска болельщиков и введения Fan ID

22:42
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Гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов заявил, что 22 ноября на общем собрании РПЛ будут рассматриваться вопросы допуска болельщиков и введения Fan ID.

«Тема очень непростая в связи с тем, что сейчас происходит: ковидные ограничения, зрители не так охотно идут на стадион, поскольку боятся заразиться. Конечно, тема Fan ID тоже будет обсуждаться. Собрание пройдет в тот же день, что и выборы президента РПЛ 22 ноября», — сказал Газизов ТАСС.

В понедельник пресс-служба комитета Госдумы по физической культуре и спорту сообщила, что комитет поддержал законопроект «О системе идентификации болельщиков при проведении всероссийских и международных спортивных соревнований» (Fan ID) и рекомендовал Госдуме принять его в первом чтении.

Посещение матчей РПЛ в большинстве регионов ограничено в рамках мер по борьбе с коронавирусом. На стадионы зрители могут попасть только по QR-кодам. В некоторых городах действует ограничение в 30% от общей вместимости.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12865525

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