Комитет Госдумы по физической культуре и спорту одобрил проект о внедрении Fan ID на спортивных мероприятиях

Комитет Госдумы по физической культуре и спорту поддержал законопроект о внедрении системы идентификации зрителей (Fan ID) на спортивных мероприятиях и рекомендовал его Государственной Думе принять в первом чтении.

Как сообщает пресс-служба комитета, введение Fan ID позволит повысить общественную безопасность и порядок при проведении соревнований как российского, так и международного уровня.

Владельцам персонифицированных карт будут доступны дополнительные услуги на стадионе. Например, скидки и акции на продукцию и товары, продаваемые на арене и у партнеров футбольных клубов. Обладателям Fan ID можно будет участвовать в закрытых мероприятиях, проводимых только среди футбольных болельщиков.

Также пресс-служба сообщила, что представители спортивной общественности высказали замечания и предложения по проекту. Они касаются, в том числе, финансирования введения систем Fan ID, а также обеспечения комфортного получения верификации для болельщиков.

Fan ID был введен в России как в стране-организаторе Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018 по футболу. Это персонифицированная карта зрителя, которую должен был получить каждый человек, купивший билет на матчи.