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Валерий Непомнящий: «Дзюба нужен чемпионату России. Он еще способен на многое»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий высказался о возможном переходе нападающего Артема Дзюбы в «Локомотив».

«Что я рад за Артема, это слишком громко сказано. Но я понимаю, что такой игрок нужен чемпионату России. Дзюба еще способен на многое. Он точно игрок для первой шестерки или восьмерки премьер-лиги. У «Локомотива» трудная ситуация. Дзюба, конечно, поможет», — приводит «РБ Спорт» слова Непомнящего.

Также он ответил на вопрос, какой совет мог бы дать главному тренеру «Локомотива» Михаилу Галактионову, как себя вести с Дзюбой.

«Давать такие советы — это все равно что подбирать невесту для жениха. Здесь не может быть советов. Не так Галактионов будет думать об этом, как сам Дзюба. Когда он пришел в «Томь», у нас с ним был очень короткий разговор. Я ему сказал: «У тебя появился шанс доказать». Он ответил: «Я все понимаю». На этом его мотивация от меня закончилась», — добавил специалист.

Ранее «СЭ» сообщил, что 34-летний футболист прошел медосмотр для завершения перехода в московский клуб. 7 февраля появилась информация о том, что Дзюба подпишет контракт с «Локомотивом» до конца сезона-2022/23.

Железнодорожники занимают 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков за 17 туров.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/valerij-nepomnyashhij-kak-galaktionovu-vesti-sebya-s-dzyuboj-zdes-ne-mozhet-by-t-sovetov/
Артем Дзюба
Валерий Непомнящий
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ФК Локомотив (Москва)
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
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 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
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 Химки 17 3 3 11 16-36 12
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