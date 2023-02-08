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Сегодня, 18:27

Новичок «Факела» Брахими пропустит около месяца из-за перелома таранной кости

Микеле Антонов
Корреспондент
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Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов в комментарии для «СЭ» сообщил срок восстановления новичка клуба Мохамеда Брахими после перелома таранной кости в контрольном матче с «Торпедо» (1:1).

«Срок восстановления Брахими около месяца», — сказал Котов «СЭ».

24-летний Брахими в текущем сезоне сделал 6 результативных передач в 19 матчах за «Ботев» во всех турнирах. Игрок также выступал за болгарские «Царско Село», «Нефтохимик», «Пирин».

«Факел» занимает 13 место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков в 17 матчах.

РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
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