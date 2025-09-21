Карпин ответил на вопрос об отстранении Нгамале

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин подвел итоги матча против «Оренбурга» (3:1) в 9-м туре РПЛ.

— Оцените итоги матча, насколько довольны увиденным на поле? Как оцените состояние газона?

— Состояние газона как всегда. Оно не меняется. То что непривычно, все это знают, все к этому готовятся. Непривычно? Да, непривычно, но что делать. Естественно, результат: три очка взяли и слава богу. На этом газоне, как вы говорите, играли правильно. Поэтому и результат есть, наверное.

— Что с Нгамале? Вчера сообщалось, что он якобы опоздал на тренировочный процесс и вы его оставили в Москве.

— Да, все правильно.

— Разовая акция или возможно продолжение?

— Посмотрим.

— Константин Тюкавин сегодня не вышел. Это в том числе связано с газоном?

— Да, — сказал Карпин на пресс-конференции.

«Динамо» (12 очков) поднялось на седьмое место в РПЛ. «Оренбург» (7) идет 13-м в турнирной таблице.