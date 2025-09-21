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Карпин ответил на вопрос об отстранении Нгамале

Микеле Антонов
Корреспондент

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин подвел итоги матча против «Оренбурга» (3:1) в 9-м туре РПЛ.

— Оцените итоги матча, насколько довольны увиденным на поле? Как оцените состояние газона?

— Состояние газона как всегда. Оно не меняется. То что непривычно, все это знают, все к этому готовятся. Непривычно? Да, непривычно, но что делать. Естественно, результат: три очка взяли и слава богу. На этом газоне, как вы говорите, играли правильно. Поэтому и результат есть, наверное.

— Что с Нгамале? Вчера сообщалось, что он якобы опоздал на тренировочный процесс и вы его оставили в Москве.

— Да, все правильно.

— Разовая акция или возможно продолжение?

— Посмотрим.

— Константин Тюкавин сегодня не вышел. Это в том числе связано с газоном?

— Да, — сказал Карпин на пресс-конференции.

«Динамо» (12 очков) поднялось на седьмое место в РПЛ. «Оренбург» (7) идет 13-м в турнирной таблице.

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Валерий Карпин
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
4
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел 1 : 2
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон 1 : 1
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар 3 : 3
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:45 Спартак – Рубин - : -
18.10 21:00 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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Г
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Зенит

 8
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Иван Обляков

ЦСКА

 6
П
Педро
Педро

Зенит

 6
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Маркиньос

Спартак

 4
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Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
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