Слишкович посетовал на 10-минутный разбор эпизода с пенальти в матче «Оренбург» — «Динамо»

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович посетовал на то, что в матче 9-го тура РПЛ с московским «Динамо» (1:3) около десяти минут разбирали эпизод с пенальти.

«Десять минут ждали, есть пенальти или нет. Так что тут тоже есть вопросы», — сказал боснийский тренер в эфире «Матч Премьер».

Ранее президент «Оренбурга» Кирилл Волженкин в разговоре с «СЭ» сообщил, что клуб обратится в ЭСК РФС по итогам матча с «Динамо».

«Мы обязательно обратимся в ЭСК по поводу пенальти, у нас есть большие сомнения в правильности его назначения», — сказал Волженкин «СЭ».

Главный арбитр матча Сергей Цыганок назначил пенальти в ворота «Оренбурга» на 78-й минуте после того, как нападающий «Динамо» Иван Сергеев ворвался в штрафную и упал в борьбе с двумя защитниками. Решение было подтверждено с помощью видеопросмотров. Пенальти на 84-й минуте реализовал защитник Максим Осипенко.