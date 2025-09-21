Карпин — о победе над «Оренбургом»: «Играли правильно на этом газоне, поэтому добились результата»

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин прокомментировал результат гостевого матча 9-го тура РПЛ с «Оренбургом» (3:1).

«Играли правильно на этом газоне, поэтому добились результата. Лучше было бы 3:0, конечно, чтобы опять сами себе не забивали. Зайнутдинов 97 минут играл идеально, но ложка дегтя все равно возникла. Решение неправильное, техническая ошибка», — сказал Карпин в эфире «Матч Премьер».

«Динамо», набрав в 9 матчах 12 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ.