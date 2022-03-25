В ЦСКА прокомментировали информацию о желании Гинера уволить Алексея Березуцкого

Директор по связям с общественностью ЦСКА Сергей Аксенов в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал информацию Telegram-канала «Инсайды от Карпа» о том, что руководство красно-синих зимой хотело уволить главного тренера Алексея Березуцкого.

«Просто Ваня Карпов очень «давно и сильно нас любит». И в минуты вдохновенья, и, как говорится, в часы забвенья. У него и в прошлом году, когда дела у команды шли не очень хорошо, во всем были виноваты Гинер и Бабаев. И сейчас, когда усилили состав яркими игроками, качественно провели подготовку на сборах, выдали пятиматчевую победную серию, Карпов нам рассказывает, что все это произошло не благодаря действиям и работе руководства, а вопреки. Не буду комментировать все эти выдуманные нападки на наш клуб, а просто напомню читателям одну истину. В некоторых ситуациях принято говорить, что слова автора надо делить на два, четыре, а то и на восемь. В данном случае я бы посоветовал нашим болельщикам вообще не рассматривать его слова всерьез.

Ну, а Ване, как коллега коллеге, советую уже выключить вентилятор и по любым интересующим его вопросам о ПФК ЦСКА обращаться напрямую в клуб", — сказал Аксенов «СЭ».

Напомним, что Алексей Березуцкий возглавляет ЦСКА с июня 2021 года.