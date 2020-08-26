Валерий Карпин: «Мамаев получил повреждение за день до игры в безобидном моменте»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после победы над «Уралом» (1:0) в послематчевом комментарии для СМИ объяснил выбор капитана команды, отсутствие в составе Павла Мамаева и выбор вратаря.

— Сегодня с капитанской повязкой играл Ионов. С чем связан выбор? До этого эту роль выполняли Еременко и Байрамян.

— В Уфе Ионов был капитаном. Еременко у нас вице-капитан, им он и хочет остаться.

— Почему Мамаев не попал в заявку?

— Получил повреждение за день до игры в безобидном моменте. В каждой игре в первом тайме происходят замены. В этом графике без нормальной подготовки, а ее не было у всех команд, обилие травм — нормальное явление.

— С чем связана ротация вратарей?

— Принимая во внимание график, дали отдохнуть Песьякову в Уфе.