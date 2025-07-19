Талалаев: «Мы сюда за другим приехали»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев после ничьей с московским «Динамо» (1:1) в 1-м туре чемпионата России обратился к своим игрокам.

Пресс-служба калининградского клуба опубликовала в Telegram-канале видео эмоционального монолога тренера.

«Всем спасибо за игру. Кому-то кажется хорошо? Нет, не хорошо. Не хорошо! Ни одного момента с игры у соперника, только угловые, которые работают. Давайте думать. Еще раз вам говорю: «Мы сюда за другим приехали». Спасибо еще раз всем», — сказал Талалаев.

Во 2-м туре чемпионата России калининградская команда сыграет против «Спартака». Матч пройдет 26 июля в Москве.