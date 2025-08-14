Футбол
14 августа, 00:57

Карпин ответил, как относится к изменению лимита на легионеров в РПЛ

Евгений Козинов
Корреспондент
Валерий Карпин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин отказался комментировать инициативу по изменению лимита на легионеров в российском футболе.

По его словам, он еще 17 лет назад все про это сказал. В 2008 году Карпин заявил, что лимит на легионеров является злом.

«Я все сказал по лимиту на легионеров еще в 2008 году», — приводит ТАСС слова Карпина.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев анонсировал, что в РПЛ будет ужесточен лимит на легионеров. По его словам, цель — ограничение в 5 иностранцев на поле и всего 10 в заявке. Приказ будет подписан в этом году.

Министр спорта&nbsp;РФ Михаил Дегтярев.Зачем нам новый лимит и потолок зарплат — и как это будет работать? К минспорту есть вопросы

«СЭ» запустил масштабный спецпроект, чтобы узнать, какой футбольный клуб России самый популярный — «Спартак» или «Зенит». Красно-белые или сине-бело-голубые? Москва или Петербург?
Переходи на страницу проекта и голосуй! А результаты опроса опубликуем 15 августа, прямо перед первым матчем двух команд в этом сезоне.

Источник: ТАСС
Валерий Карпин
Футбол
ФК Динамо (Москва)
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • hamal

    С тем, что нужны системные меры, а не заплатки в виде запретов - я согласен. Но болеть за то же Динамо, в котором на поле два-три российских игрока я могу с энтузиазмом в 20-30%. Потому что там играют за буковку Д, которая Деньги, а не за ту, что Динамо. Впрочем, наличие российских игроков в составе тоже не гарантирует клубного патриотизма.

    18.08.2025

  • Vadim

    Кто виноват, что в 20-миллионной Столице Нашей Родины нет и десятка нормальных специалистов ??! - Наверно тоже мы!

    15.08.2025

  • Vadim

    Школьник! "Бомжи"- Шестикратные Чемпионы России подряд, поэтому и лучше. Смотри и изучай мат.часть!

    15.08.2025

  • Мистер

    ты на бомжей посмотри,они чем лучше

    14.08.2025

  • Симон Вирсаладзе

    А о своей отставке он ничего не сказал? Жаль.

    14.08.2025

  • ВладНик_22

    Один биатлонист командует футболом. Другой гребец рассуждает с умным видом о футболе. А мы смотрим футбол и удивляемся, почему мы не умеем играть в футбол.

    14.08.2025

  • ВладНик_22

    Кому нужно мнение этого спеца, если там.все решили "настоящие специалисты".:joy::joy:

    14.08.2025

  • shutnik78

    Национальный протекционизм у нас порождает ладу искру и гниющую из салона "буханку"... спорт должен поддерживаться государством, но в целом, а не искусственный лимит, для зажравшихся ленивых игроков которым повезло по рождению поиметь отечественный паспорт... зачем ему вкалывать на тренировках если тренеру и так придётся ставить его в основу? к сожалению у нас именно так происходит...

    14.08.2025

  • hottie

    «Я все сказал по лимиту на легионеров еще в 2008 году» ----> В 2008м Дегтярев по баням еще телепался.

    14.08.2025

  • hamal

    Путь пробьёт гениальный. А просто хороший - не пробьёт. Потому что берём просто хороших легионеров, которым уже позволили путь пробить у них на родине. А со скамейки да на тренировках прогрессировать намного сложнее, чем в боевых условиях. То же самое с авто: американцы не дадут соврать - у тех тоже японцы их автопром сожрали, а китайцы доедают. Национальный протекционизм должен быть. Просто во всём надо знать меру. Конкуренция тоже нужна.

    14.08.2025

  • fedland

    да будет тебе известно, нхл убыточная лига...

    14.08.2025

  • fedland

    :clap::handshake::exclamation::exclamation::exclamation:

    14.08.2025

  • shutnik78

    кто тебя заставляет легов покупать? бери отечественное и не ной... а лимит, как правильно сказал Валера - зло... лимит на зарубежные авто как-то улучшают наш автопром? а хороший футболист при любом раскладе себе путь пробьёт... линивые нафиг не нужны... а лимит будет порождать именно таких...

    14.08.2025

  • m_16

    Ну и где в итоге молодые и талантливые игроки по итогам всего этого столичного великолепия? Их пачками скупает проклятый Зенит и топит их в Неве?

    14.08.2025

  • spor71917

    Толку нет от ваших спортшкол, если бревно Зобнин прожирает по 4-5 млн евро в год народных денег, за Чорлуку Локо выбросил в утиль 40 млн евро за 10 лет, со старого пня Акенфеева (220 млн р. в год). песок давно сыпется итд итп:laughing::stuck_out_tongue_closed_eyes:

    14.08.2025

  • Александр Болгов

    А что дают легионеры российскому футболу? От этого растет мастерство российских футболистов? развивается детский спорт? Может быть футбол самоокупаемый бизнес . как НХЛ?

    14.08.2025

  • Gordon

    Прав. Возня вокруг лимита - бесполезная трата времени.

    14.08.2025

  • Gordon

    А ничего, что в Москве 5 (пять) лиг первенства города среди спортшкол, 2 (две) лиги первенства среди ЛФК; по всем округам несколько лиг ЛФЛ и сразу несколько профессиональных команд? :)

    14.08.2025

  • spor71917

    В Москве Футбол давно убит = За 18 сезонов выиграно лишь 5 золота в Чемпе, 19 матчей подряд не могли победить на своём поле в еврокубках (2019, 2020, 2021) итд итп:soccer:

    14.08.2025

  • Dron56

    Вот и наступило время Рабинера написать книгу как убивали футбол в России.

    14.08.2025

