Карпин ответил, как относится к изменению лимита на легионеров в РПЛ

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин отказался комментировать инициативу по изменению лимита на легионеров в российском футболе.

По его словам, он еще 17 лет назад все про это сказал. В 2008 году Карпин заявил, что лимит на легионеров является злом.

«Я все сказал по лимиту на легионеров еще в 2008 году», — приводит ТАСС слова Карпина.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев анонсировал, что в РПЛ будет ужесточен лимит на легионеров. По его словам, цель — ограничение в 5 иностранцев на поле и всего 10 в заявке. Приказ будет подписан в этом году.

