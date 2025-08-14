Футбол
14 августа, 08:10

Акинфеев — о запрете на мясо в ЦСКА: «Этого нет. Хочется стейк — заказываешь повару»

Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев в интервью «СЭ» прокомментировал информацию, что главный тренер команды Фабио Челестини установил запрет на мясо.

Стартовых матчей в этом сезоне хватило, чтобы понять, на что способен ЦСКА?

— Пока не хватило (интервью состоялось 7 августа. — Прим. «СЭ»). По очень простой причине — меняется состав. Когда годами играют 20 человек, которых ты каждый день видишь, тренируешься — есть понимание, чего ожидать. Здесь же ушли семь человек, приходят новые ребята. Думаю, осознание, чего ждать от ЦСКА, появится после сентябрьской паузы на матчи сборных. Когда закроется трансферное окно, а мы сыграемся и окончательно поймем, на что способен каждый. Нужно время, прежде чем делать выводы, — хотя бы до конца августа.

— Как тебе Фабио Челестини?

— Европейский тренер с соответствующими требованиями: короткие розыгрыши в защите, через вратаря. При этом допустимо и выбить подальше, если тебя накрывают и деваться некуда.

По первым матчам, думаю, вы заметили, что мы больше стали играть низом. Матч с «Зенитом» показал: можем если не доминировать, то действовать от себя. Поэтому брали мяч под контроль — как и с «Краснодаром», когда перетерпели 30 минут в первом тайме и выдали совсем другой тайм второй. Да и с «Оренбургом», несмотря на ничью, моментов создали достаточно — надо было побеждать.

В общем, акцент на игру низом. Практически каждый день теория. Все требования понятные. Европейский подход — как и у Марко Николича, только со сноской на разный тренерский стиль.

— Все обсуждали запрет Фабио на мясо в столовой.

— Да никакого запрета нет. Если хочется стейк — спокойно заказываешь его нашему повару Жене, и он тебе приготовит. Такие истории легко раздуваются — теперь не потушить пожар, потому что все подхватили и обсуждают. А по факту никаких ограничений не существует.

Игорь Акинфеев.«Капелло спросил: «Поедешь в «Баварию»? Я договорился». Откровенное интервью Акинфеева

Игорь Акинфеев
Фабио Челестини
ФК ЦСКА (Москва)
