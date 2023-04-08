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Сегодня, 11:38

Гладилин: «Спартак» и «Динамо» будут настроены на результат, получится напряженный матч»

Виталий Косик
Корреспондент
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Экс-футболист «Спартака» Валерий Гладилин высказался о матче 22-го тура РПЛ против «Динамо».

«Будет очень напряженная игра. «Спартак» и «Динамо» будут настроены на результат, проигрывать нельзя ни одной, ни другой команде. Результат дерби может быть любым. Может быть ничья, а может кто-то выиграет. Кто лучше реализует свои моменты, тот и выиграет. Силы двух команд равны. Я бы не стал называть последние результаты «Динамо» и «Спартака» спадом. Просто у них неудачная полоса», — приводит слова Гладилина «РБ Спорт».

Матч между командами состоится сегодня, 8 апреля, начало — 19.30 мск.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/valerij-gladilin-spartak-i-dinamo-budut-nastroeny-na-rezul-tat-poluchitsya-napryazhenny-j-match/
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 16 3 2 55-10 51
2
 Ростов 21 13 5 3 38-28 44
3
 Спартак 21 12 5 4 45-24 41
4
 ЦСКА 21 11 5 5 37-20 38
5
 Динамо 21 10 5 6 36-26 35
6
 Ахмат 21 10 3 8 31-29 33
7
 Оренбург 21 10 2 9 41-41 32
8
 Краснодар 21 9 5 7 44-35 32
9
 Сочи 21 9 4 8 31-39 31
10
 Урал 21 7 4 10 24-33 25
11
 Локомотив 21 7 4 10 31-37 25
12
 Кр. Советов 21 5 6 10 21-32 21
13
 Пари НН 21 5 4 12 23-41 19
14
 Факел 21 2 11 8 27-39 17
15
 Химки 21 3 4 14 19-47 13
16
 Торпедо 21 2 4 15 13-35 10
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30 тур
8.04 14:00
Торпедо – Факел
 - : -
8.04 16:30
Ахмат – Урал
 - : -
8.04 19:30
Спартак – Динамо
 - : -
9.04 14:00
Сочи – Кр. Советов
 - : -
9.04 16:30
ЦСКА – Химки
 - : -
9.04 19:00
Краснодар – Пари НН
 - : -
9.04 20:00
Локомотив – Зенит
 - : -
10.04 17:00
Оренбург – Ростов
 - : -
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ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 11 1 1
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 8 1 4
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 19 1 4
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