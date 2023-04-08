Камоцци: «Спартаку» нужно изменить свой менталитет — в каждом матче играть на победу"

Франко Камоцци, экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, оценил шансы красно-белых в матче 22-го тура РПЛ против «Динамо».

«Спартак» всегда был и будет моим фаворитом. Это будет интересный матч. Но они должны изменить свой менталитет. «Спартак» играет не для того, чтобы просто участвовать в турнире: «Спартак» должен играть на победу в каждом матче", — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

Матч между командами состоится сегодня, 8 апреля, начало — 19.30 мск.