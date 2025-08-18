Газзаев: «Скоро можем увидеть Кирилла Глебова в большом европейском клубе»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» высоко оценил потенциал полузащитника армейцев Кирилла Глебова.

— В прошлом сезоне вы как-то заметили, что видите в Кирилле Глебове задатки очень большого мастера.

— Во-первых, я бы хотел несколько слов сказать про Игоря Акинфеева. Очередной феноменальный матч в его исполнении. Он реально с годами только молодеет! Все четко, уверенно, хладнокровно. Игорь и атаки начинает, и на линии безупречен.

— Так как вам Глебов?

— Что касается Кирилла, то, мне кажется, мои прогнозы постепенно начинают сбываться. Сегодня это один из самых перспективных молодых футболистов в нашей стране. У парня очень высокая скорость, отличная техника. Он обладает качественной передачей. Борется. Сегодня он явно переиграл Касереса на своем фланге. Думаю, скоро мы увидим Глебова в большом, ведущем европейском клубе. Я не преувеличиваю. И при этом надеюсь, что от моей похвалы Глебов не испортится. Важно, чтобы он сам не останавливался в своем развитии и ставил перед собой цель оказаться в большой европейской команде.

— Кисляк в каждом матче подтверждает свой уровень?

— К Кисляку вообще никаких вопросов быть не может. Опять был на высоте. Но от Глебова я просто в восторге! При этом, мне кажется, он свой потенциал на фланге полностью раскрыть не может.

— Вот как?

— Это всего лишь мое субъективное мнение со стороны. Думаю, он был бы полезнее на позиции второго нападающего. Например, рядом с Мусаевым. Повторюсь, парень обладает большим потенциалом. Скорость, индивидуальное мастерство, техническое оснащение. Все при нем!