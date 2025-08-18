Футбол
18 августа, 11:10

Газзаев: «Скоро можем увидеть Кирилла Глебова в большом европейском клубе»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» высоко оценил потенциал полузащитника армейцев Кирилла Глебова.

— В прошлом сезоне вы как-то заметили, что видите в Кирилле Глебове задатки очень большого мастера.

— Во-первых, я бы хотел несколько слов сказать про Игоря Акинфеева. Очередной феноменальный матч в его исполнении. Он реально с годами только молодеет! Все четко, уверенно, хладнокровно. Игорь и атаки начинает, и на линии безупречен.

— Так как вам Глебов?

— Что касается Кирилла, то, мне кажется, мои прогнозы постепенно начинают сбываться. Сегодня это один из самых перспективных молодых футболистов в нашей стране. У парня очень высокая скорость, отличная техника. Он обладает качественной передачей. Борется. Сегодня он явно переиграл Касереса на своем фланге. Думаю, скоро мы увидим Глебова в большом, ведущем европейском клубе. Я не преувеличиваю. И при этом надеюсь, что от моей похвалы Глебов не испортится. Важно, чтобы он сам не останавливался в своем развитии и ставил перед собой цель оказаться в большой европейской команде.

— Кисляк в каждом матче подтверждает свой уровень?

— К Кисляку вообще никаких вопросов быть не может. Опять был на высоте. Но от Глебова я просто в восторге! При этом, мне кажется, он свой потенциал на фланге полностью раскрыть не может.

— Вот как?

— Это всего лишь мое субъективное мнение со стороны. Думаю, он был бы полезнее на позиции второго нападающего. Например, рядом с Мусаевым. Повторюсь, парень обладает большим потенциалом. Скорость, индивидуальное мастерство, техническое оснащение. Все при нем!

ФК ЦСКА (Москва)
Валерий Газзаев
Кирилл Глебов
  • al-an-ko

    Важно, чтобы он сам не останавливался в своем развитии и ставил перед собой цель оказаться в большой европейской команде. ???? Почему люди от футбола не хотят что бы наш чемпионат стал одним из ведущих, а думают только о том что бы игроки уезжали

    18.08.2025

  • NapoliFC

    У нас почти никто непоказывал стабильный футбол хотя бы пару сезонов, зато каждый раз начинается цирк про очередную мегазвезду отечественного разлива. Хотя нашим даже 1 мелкой травмы хватает чтобы спустится до уровня второй лиги.

    18.08.2025

  • Горын

    Где только не играют " эти Глебовы"? Беларусь, Азербайджан, Казахстан, Армения, Грузия, Румыния, Эстония, Финляндия, Босния, Болгария ,Израль, Польша и др. карлики. О хо хох.:rofl::joy::sweat_smile::sweat_smile::joy::rofl::rofl::joy::sweat_smile:

    18.08.2025

  • DemolisherAjax

    Мы уже Захаряна увидели в просто хорошем европейском клубе - вам мало? :)

    18.08.2025

