18 августа, 11:28

КДК оценит жест Талалаева в случае обращения «Локомотива»

Артем Бухаев
Корреспондент

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц в разговоре с «СЭ» заявил, что комитет может рассмотреть жест главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева в матче 5-го тура РПЛ против «Локомотива» (1:1).

Ранее в сети появилось видео с оскорбительный жестом главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева.

«Если от «Локомотива» поступит письмо, мы обязательно рассмотрим данный эпизод. Обращение клуба является основанием для рассмотрения. Заседание в среду, время есть до среды. Если поступит заявление, мы обязаны рассмотреть», — сказал Григорьянц «СЭ».

Андрей Талалаев
ФК Балтика
ФК Локомотив (Москва)
Артур Григорьянц
  • Ж и в о й

    Талалаев на бровке всегда психует во время матчей, по моим наблюдениям. Помню, как пару лет назад с "Химками" приезжал на матч первой лиги, ох, как он орал, как громко ругался матом, сильно стучал по навесу над скамейкой запасных! Произвёл тогда не самое приятное впечатление своими негативными эмоциями и поведением!

    18.08.2025

  • hovawart645

    Если бы им дали право самим инициировать, клубы бы уже обанкротились)

    18.08.2025

  • hovawart645

    И что за жест? Ударил по локтю что-ли?

    18.08.2025

  • Радон

    Интересный подход) Рассмотрит только после обращения Локомотива??? А самим, без обращения кого-то, нельзя что ли?))

    18.08.2025

