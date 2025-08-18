КДК оценит жест Талалаева в случае обращения «Локомотива»

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц в разговоре с «СЭ» заявил, что комитет может рассмотреть жест главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева в матче 5-го тура РПЛ против «Локомотива» (1:1).

Ранее в сети появилось видео с оскорбительный жестом главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева.

«Если от «Локомотива» поступит письмо, мы обязательно рассмотрим данный эпизод. Обращение клуба является основанием для рассмотрения. Заседание в среду, время есть до среды. Если поступит заявление, мы обязаны рассмотреть», — сказал Григорьянц «СЭ».