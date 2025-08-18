КДК накажет «Зенит» и «Спартак» по матчу 5-го тура РПЛ

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц в разговоре с «СЭ» рассказал о повестке заседания по итогам 5-го тура РПЛ.

«Болельщики «Зенита» и «Спартака» массово скандировали оскорбительные выражения. Рассмотрим, что на пресс-конференцию пришел не главный тренера «Спартака» Деян Станкович, а его помощник Ненад Сакич и выход за пределы технической зоны тренера «Зенита» Вильяма Де Оливейры.

У главного тренера «Рубина» Рашида Рахимова систематический выход за пределы технической зоны в игре с «Ростовом».

Рассмотрим задержку выхода команды «Динамо» из раздевалки на две минуты перед началом матча и второго тайма во встрече с ЦСКА. И также главный тренер «Динамо» Валерий Карпин выходил за пределы технической зоны.

И неподобающее поведение у «Крыльев Советов» в матче против «Ахмата» — 6 предупреждений», — сказал Григорьянц «СЭ».

После 5-го тура «Локомотив» с 13 очками занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» (12) на втором месте, ЦСКА (11) — на третьей строчке.