Газзаев сравнил Батракова и Карвалью: «Бразилец — самый большой талант, с которым я работал»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» оценил перспективы полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова в Европе.

— Батраков — большой молодец. Его не постиг синдром второго сезона. Держит уровень, не сбавляет. С отличной передачей, ударом. Очень быстро думает на поле. Понаблюдаем за его дальнейшей карьерой. Многое будет зависеть и от его функциональной готовности. Сможет ли он прибавить в плане физики? Пока все у него идет хорошо. Перспективы многообещающие. В РПЛ Алексей явно выделяется, но в большом европейском клубе ему нужно будет вести единоборства уже на качественно ином уровне.

Кого он мне напоминает из моих бывших игроков? По стилистике похож на Даниэля Карвалью, хотя по уровню таланта они все-таки разные. Карвалью вообще обладал бешеным потенциалом, но, увы, не реализовал его полностью. Даниэль выигрывал молодежный чемпионат мира в составе сборной Бразилии. Признавался лучшим игроком турнира. Пожалуй, это самый большой талант, с которым мне довелось работать, — сказал «СЭ» Газзаев.

20-летний Батраков в сезоне-2025/26 в 23 матчах во всех турнирах забил 15 голов и сделал шесть результативных передач. Его контракт с «Локомотивом» действует до 30 июня 2029 года.