Алдонин поблагодарил за поддержку во время лечения: «Безумно благодарен каждому»

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин поблагодарил за поддержку во время лечения.

«Дорогие друзья, я рад всех приветствовать. Я нахожусь в Германии на лечении. Слава богу, что врачи позволяют гулять и даже минимально заниматься спортом. Я безумно благодарен каждому из вас, кто принимает участие в матче, за поддержку. Спасибо вам огромное! Это имеет огромное значение для моих близких и для меня. Всех обнимаю, всех уважаю. Надеюсь, что с такой вашей поддержкой я обязательно со всем справлюсь. Самое главное: берегите своих родных и близких. Всем добра и всех обнимаю», — сказал Алдонин.

22 ноября стало известно, что у 45-летнего Алдонина выявили рак желудка, футболист проходит лечение в Германии.

Алдонин выступал за ЦСКА с 2004 по 2013 год, вместе с армейцами он дважды выигрывал чемпионат России, пять раз становился обладателем Кубка и четыре раза — Суперкубка страны, а также завоевывал Кубок УЕФА. Помимо ЦСКА, Алдонин выступал за «Ротор», «Мордовию», «Волгу» и «Зоркий», а также провел 29 матчей за сборную России.