Черчесов — о слухах про его уход из «Ахмата»: «В «Зенит» не отправляют, подозрительно»
Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов отреагировал на слухи о его возможном уходе в один из московских клубов — в «Спартак» или «Динамо».
«На 100 процентов ничего не бывает. И я о чем-то начинаю говорить, когда на столе лежит конкретное предложение. Сейчас я об этом не думаю, что бы ни говорили. В «Милан» я не перехожу, случайно, вы не знаете? Была ли у меня заранее договоренность с «Ахматом» об уходе? Если ты приходишь в клуб с мыслями об уходе, это уже путь в никуда. Другое дело, что в любом контракте все прописано. Я же не прошу каждый месяц зарплату увеличить или уменьшить. В 1861 году, если мне память не изменяет, отменили крепостное право. Я же в «Ахмат» пришел? Пришел. Значит, будет пища, будем думать. Образно я рассуждать не могу. Сегодня я тренирую «Ахмат». Клуб может называться как угодно. Вам могут позвонить, написать, приехать. Главное — понимание того, что дальше. Вы большой клуб, но с ним же надо что-то делать, с этим большим клубом. В «Зенит» меня слухи не отправляют, это подозрительно, кстати», — сказал Черчесов в новом выпуске YouTube-канала «О, родной футбол!».
Черчесов возглавил «Ахмат» в августе 2025 года. Команда из Грозного набрала 22 очка и занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ.
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9
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11
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13
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14
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15
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16
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