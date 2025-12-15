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15 декабря 2025, 16:13

Черчесов — о слухах про его уход из «Ахмата»: «В «Зенит» не отправляют, подозрительно»

Анастасия Пилипенко

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов отреагировал на слухи о его возможном уходе в один из московских клубов — в «Спартак» или «Динамо».

«На 100 процентов ничего не бывает. И я о чем-то начинаю говорить, когда на столе лежит конкретное предложение. Сейчас я об этом не думаю, что бы ни говорили. В «Милан» я не перехожу, случайно, вы не знаете? Была ли у меня заранее договоренность с «Ахматом» об уходе? Если ты приходишь в клуб с мыслями об уходе, это уже путь в никуда. Другое дело, что в любом контракте все прописано. Я же не прошу каждый месяц зарплату увеличить или уменьшить. В 1861 году, если мне память не изменяет, отменили крепостное право. Я же в «Ахмат» пришел? Пришел. Значит, будет пища, будем думать. Образно я рассуждать не могу. Сегодня я тренирую «Ахмат». Клуб может называться как угодно. Вам могут позвонить, написать, приехать. Главное — понимание того, что дальше. Вы большой клуб, но с ним же надо что-то делать, с этим большим клубом. В «Зенит» меня слухи не отправляют, это подозрительно, кстати», — сказал Черчесов в новом выпуске YouTube-канала «О, родной футбол!».

Черчесов возглавил «Ахмат» в августе 2025 года. Команда из Грозного набрала 22 очка и занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ.

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Станислав Черчесов
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
15
 Родина 0 0 0 0 0-0 0
16
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
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26.07 00:00 Динамо – Кр. Советов - : -
26.07 00:00 Спартак – Родина - : -
26.07 00:00 Оренбург – Ростов - : -
26.07 00:00 Локомотив – Ахмат - : -
26.07 00:00 ЦСКА – Балтика - : -
26.07 00:00 Рубин – Краснодар - : -
26.07 00:00 Акрон – Зенит - : -
26.07 00:00 Факел – Динамо Мх - : -
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