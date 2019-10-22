Валерий Газзаев: «Молодой тренер «Краснодара» частично потерял уверенность и контроль над командой»

Зампред комитета по физкультуре, спорту и делам молодежи Госдумы РФ, обладатель Кубка УЕФА, бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» прокомментировал игру «Краснодара» в матче 13-го тура чемпионата России против «Динамо» (1:1).

— «Быки» в очередной раз не произвели хорошего впечатления, — сказал Газзаев. — Второй тайм показал, что есть проблемы и с функциональной подготовкой.

Такое чувство, что по сравнению с прошлым годом молодой тренер «Краснодара» частично потерял уверенность и контроль над командой. Связываю это не только с серией неудачных результатов, но и с сумбурной ситуацией во время игр — непонятно, кто главный тренер. Идет броуновское движение: один на бровке, другой на лавке, третий под лавкой... В общем, складывается ощущение, что некоторые игроки уже не воспринимают тренера — а точнее, не понимают, кого им воспринимать, кто ими руководит. Это видно по их игре. И это большая проблема.

Команда не прогрессирует, а регрессирует. Я вспоминаю, насколько перспективным выглядел еще год-два назад Игнатьев. Непонятно, во что играет Ари и для чего был приглашен Берг. Из всех футболистов можно выделить разве что Сулейманова. Хотя, вне всякого сомнения, свою роль сыграли и травмы ведущих футболистов — прежде всего, Вандерсона, Классона и Газинского. Для «Краснодара» их отсутствие — большая потеря. (Дмитрий Симонов)

Полностью интервью с Газзаевым читайте — здесь