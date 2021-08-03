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«Локомотив» заплатит за Тикнизяна 2,5 миллиона евро

13:31
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По данным обозревателя «СЭ» Игоря Рабинера, «Локомотив» заплатит за защитника ЦСКА Наира Тикнизяна 2,5 миллиона евро. Сделка между московскими клубами должна быть завершена в ближайшее время.

22-летний игрок получит улучшенный контракт. Летом он продлил соглашение с ЦСКА, по которому теперь получает 2,5 миллиона рублей в месяц.

Всего за основу армейцев Тикнизян провел 43 матча во всех турнирах и отметился 2 забитыми мячами. По данным Transfermarkt, защитник оценивается в 1,8 миллиона евро.

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Игорь Рабинер все материалы автора

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