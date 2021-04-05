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Вадим Евсеев остался доволен матчем «Ростов» — «Спартак»

11:01
Вадим Евсеев. Фото Александр Федоров., «СЭ»
Вадим Евсеев. Фото Александр Федоров., «СЭ»
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Бывший главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев в своем Instagram прокомментировал матч 24-го тура Тинькофф чемпионата России «Спартака» с «Ростовом» (3:2).

«Ростов, спасибо! Посмотрел отличный матч, встретил многих знакомых, и снова увидел почти полный стадион. Настроение отличное, пора домой. Будет по дороге что обсудить и вспомнить», — написал Евсеев.

После 24 туров РПЛ «Ростов» занимает 8-е место в турнирной таблице, «Спартак» идет на второй строчке.

Ростов, спасибо!
Посмотрел отличный матч, встретил многих знакомых, и снова увидел почти полный стадион.
Настроение отличное, пора домой. Будет по дороге что обсудить и вспомнить.

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 24-й тур. «Ростов» — «Спартак» и другие матчи: расписание и результаты, новости и обзоры




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