Олич рассказал, что в клубе пока не знают, насколько серьезна травма Магнуссона

Главный тренер ЦСКА Ивица Олич рассказал о травме защитника красно-синих Хердура Магнуссона.

«Сегодня команда вышла на поле с хорошим настроем. Игра должна была закончиться еще раньше, должны были забивать третий гол. Мы заслуженно выиграли эту игру. Плохо только то, что у Магнуссона травма. Мы пока не знаем, насколько она серьезна», — цитирует Олича пресс-служба ЦСКА.

Магнуссон получил травму в матче 24-го тура Тинькофф РПЛ с «Тамбовом» (2:1). Для Олича этот матч стал первым в качестве главного тренера ЦСКА. Столичный клуб назначил хорвата на этот пост 23 марта.