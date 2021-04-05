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Экс-тренер «Спартака» Гладилин оценил игру команды в матче с «Ростовом»

12:17
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Бывший тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал победу команды в матче 24-го тура Тинькофф РПЛ с «Ростовом» (3:2)

«Конечно. Победа получилась волевая. Ребята проявили характер. Состав был почти оптимальным, за исключением Крала, который мог что-то добавить в центральную зону. Никаких экспериментов здесь мы не увидели. Тедеско до конца играл этим составом, никого не дергал. Было видно, что у ребят хороший настрой, мотивация. Хотя в первом тайме были ошибки. Опять Маслов не сориентировался. Но ждать после перерыва на сборную яркой игры от «Спартака» сложно», — цитирует Гладилина «Советский спорт».

После 24 туров РПЛ «Спартак» набрал 47 баллов и расположился на 2-м месте в турнирной таблице.

Дополнительная информация:

https://www.sovsport.ru/football/articles/2:981531

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