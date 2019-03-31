Вадим Евсеев: "Какая схема будет у "Уфы"? У команды выйдет 11 человек на поле"

Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев в эфире телеканала "Матч Премьер" поделился ожиданиями перед матчем 21-го тура чемпионата России с ЦСКА.

– Времени на подготовку не хватило, потому что из 2 суток я провел 36 часов в самолете. Тяжело. Что-то я донес до футболистов, что-то не успел, так сложились обстоятельства. Какая схема будет у "Уфы"? В 16.30 увидим. У команды 11 человек выйдет на поле. Первая дебютная встреча с армейцами будет сложной? Вы знаете, против любого соперника тяжело выходить в нашем чемпионате, – сказал Евсеев.

ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ с 36 очками после 20 туров. "Уфа" с 16 баллами располагается на 15-й строчке.

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