Вадим Евсеев: "Фернанду? Люди из Бразилии что-то начинают объяснять русским"

Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев прокомментировал минимальное поражение от "Спартака"​ (0:1) в 28-м туре чемпионата России.

– Первые 10 минут мы играли на чужой половине поля. Соперник перешел половину поля, дали подать, Зе Луиш такие эпизоды исполняет, мы все это знаем. Что касается игры от обороны, то, естественно, соперник заставляет нас обороняться. Хотя во втором тайме оборонялся "Спартак", именно он убегал в контратаки. Имея моменты, мы их не использовали, поэтому и проиграли.

– Сысуева заменили вынужденно?

– Нет, не из-за травмы. Это было связано с лимитом. Мы хотели играть верхними передачами в конце матча.

– Правда ли вы в перерыве пошли в раздевалку "Спартака", чтобы успокоить Фернанду?

– Нет, я не пошел к раздевалку... Но почему-то люди из Бразилии что-то начинают рассказывать русским людям.

– Что именно он рассказывал?

– Что именно – секрет. (Александр Рогулев)

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