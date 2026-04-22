Тренер «Зенита» де Оливейра — о Дуране: «Мы ожидали большего»

Тренер «Зенита» Вильям де Оливейра поделился мнением о нападающем Джоне Дуране.

«Дуран тусил в Барселоне? Он поехал туда на лечение. У него было небольшое повреждение, и он приехал туда на лечение. А тусил он там или не тусил — не ко мне вопрос. Тренерский штаб недоволен его поведением? Мы ожидали большего», — сказал тренер.

22-летний колумбиец был арендовал в феврале и до конца сезона-2025/26. На его счету 8 матчей и 2 гола за «Зенит».

Подписывайся на канал «СЭ» в Max