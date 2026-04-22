Бакаев — о пенальти в матче с «Зенитом»: «Конечно был!»

Полузащитник «Локомотива» Зелимхан Бакаев прокомментировал назначение пенальти в матче с «Зенитом» (0:0) в 26-м туре РПЛ.

На 90+9-й минуте пенальти не реализовал форвард железнодорожников Николай Комличенко. 11-метровый был назначен за игру рукой защитника «Зенита» Игоря Дивеева. Главный арбитр Алексей Сухой принял решение после подсказки ВАР и просмотра видеоповтора.

— Был пенальти в конце?

— Да, конечно!

«Локомотив» с 49 очками располагается на третьей строчке в таблице.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max