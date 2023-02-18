В «Зените» рассчитывают провести ответный матч с «Сепаханом» в Петербурге

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев надеется на проведение ответного товарищеского матча с иранским «Сепаханом» в Санкт-Петербурге. Ранее российский клуб проиграл иранскому со счетом 0:2.

«Результат товарищеских матчей не является довлеющим сам по себе. Хочу поздравить «Сепахан» и его болельщиков. Их, на мой взгляд, было явно больше 40 тысяч. Перед такой болельщицкой аудиторией команда не может не показывать особое отношение, желание и самоотдачу. Будем ждать иранскую команду у нас в Санкт-Петербурге, потому что после поражения победа будет особенно сладкой», — цитирует Медведева ТАСС.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, набрав 42 очка за 17 туров. «Спартак» отстает от питерской команды на 6 очков и занимает 2-е место в РПЛ. «Ростов» замыкает тройку лидеров с 35 очками.