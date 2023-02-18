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Новичок «Зенита» Ренан присоединится к команде до конца недели

Руслан Минаев
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Новичок «Зенита» Роберт Ренан присоединится к команде до конца этого недели, сообщает генеральный директор клуба Александр Медведев.

«По моей информации, Ренан на выходных будет в Санкт-Петербурге», — цитирует Медведева ТАСС.

Контракт Ренана с сине-бело-голубыми рассчитан до конца сезона-2027/28. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 2 миллиона евро.

13 февраля новичок питерцев стал победителем молодежного первенства Южной Америки в составе Бразилии — в финале она обыграла Уругвай (2:0). 19-летний бразилец принял участие во всех 9 встречах своей сборной в этом турнире.

Источник: ТАСС
ФК Зенит
Александр Медведев (руководитель)
Роберт Ренан
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 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
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9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
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 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
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 Факел 17 1 10 6 21-33 13
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 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
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16
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